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Cheri, adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Cheri, adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce Cheri, Cheri Lady adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 21:33 ABONE OL
Cheri, Cheri Lady adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?

Cheri, Cheri Lady adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?

A-MODERN TALKİNG (CEVAP)

B- ALPHAVİLLE

C- BEE GEES

D-DURAN DURAN

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Cheri, Cheri Lady adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
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