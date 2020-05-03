Halis Karataş'ın eşi Begüm Atman kimdir? Begüm Atman ne zaman öldü?

Ekranlarda yayınlanacak olan Şampiyon Bold Pilot filmi ile ilgili olarak "Begüm Atman kimdir, Halis Karataş'ın karısı ne zaman öldü?" Sorusu merak edilirken filmin vizyondaki süresince 6 hafta boyunca 2.568.572 seyirci tarafından izlendiği ve gişe rekorlarına imza attığı biliniyor. Dram ve Biyografi türündeki film gerçek bir hikayeyi yani Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkı konu edinirken öte yandan izleyicileri adeta gözyaşlarına boğuyor. Peki, Begüm Atman kimdir, Halis Karataş'ın eşi ne zaman öldü? İşte milyonların izlediği ve gişe rekorları kıran film ile ilgili yapılan araştırmaların detayları…

BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Begüm Atman, 2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman'ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu… Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. 'Sihirbaz' lakaplı Halis Karataş'ın mutluluk tablosu, 2009'da eşi Begüm Hanım'ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014'te hayatını kaybetti.

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Ünlü jokey düzenlenen yarışlarda göstermiş olduğu başarılı performanslar ve aldığı birincilik ödülleri ile tanınıyor. 1972 yılında Sivas Gürün'de dünyaya gelen Halis Karataş, 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Fakata 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu bulunuyor.

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı.