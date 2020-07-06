Exatlon Challenge yarışmacılarından Elanur Pat kimdir? "Elanur Bela" şarkısıyla ünlenen Elanur Pat kaç yaşında ve nereli?

Sosyal medya fenomenlerinden oluşan kadrosuyla Netflix Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Exatlon Challange yarışmasında renkli kişiliği ile dikat çeken yarışmacılar da var. Elanur Pat, tam da bu tanıma uyuyor. Daha önce 'Elanur Bela' olarak bilinen bir şarkı da çıkaran genç isim, yarışmadaki parluklarda oldukça zorluk çekiyor. Hem YouTube hem de Twitter'da yoğun olarak takip edilen yarışmanın eğlenceli simalarından Elanur Pat nereli ve kaç yaşında?

EXATLON YARIŞMACISI ELANUR PAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 2000 tarihinde doğmuş olan Elanur Pat şu an 19 yaşında ve aslen Orduludur. Oğlak burcu olan Elanur Pat, ela gözlü ve Açık kahverengi saçları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisidir. Twitch yayınlarıyla adından söz ettiren Elanur Pat, son olarak "Bela" adlı şarkısıyla müzik dünyasına girmişti.