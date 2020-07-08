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kimdir? yarışmacısı , nereli?

yarışmacısı , sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exatlon Challenge Türkiye yarışmasına katılan Buse Plan hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgiler merak ediliyor. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan, "Plan, instagram'da 159 bin, youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip. Peki , kaç yaşında, aslen nereli?

Giriş Tarihi: 8.7.2020 18:25 Son Güncelleme: 8.7.2020 18:25 ABONE OL
Buse Plan kimdir? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Buse Plan kaç yaşında, nereli?

Exatlon Challenge Türkiye programı siyah ve beyaz takım formatında yayınlanırken yarışmacılardan Buse Plan hayatı merak ediliyor. Hem güzelliği hem hırslı kişiliğiyle dikkat çeken Buse, sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen yarışmacı hakkında merak edilenler gün geçtikçe artıyor. Buna göre; Buse Plan kimdir, kaç yaşında? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Buse Plan nereli?

BUSE PLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan, "Plan, instagram'da 159 bin, youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip. Kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım " sözleriyle kendini tanımlıyor. Plan,Instagram'da 159 bin, Youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip.

Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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Buse Plan kimdir? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Buse Plan kaç yaşında, nereli?
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