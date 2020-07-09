Nilay Deniz kimdir? Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz kaç yaşında, nereli?

Çatı Katı Aşk oyuncularından Nilay Deniz hayatıyla merak edilen isimlerden biri olarak biliniyor. Kanal D'de yayın hayatına bu akşam başlayacak olan Çatı Katı Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda başarılı oyuncular yer alıyor. Bunlardan birisi de yaşı, boyu, hayatı ve dizileriyle merak edilen Nilay Deniz oluyor. Hem güzelliği hem oyunculuktaki başarısıyla birçok yapımda rol aldığı bilinen ünlü oyuncunun hayatına dair merak edilenler dizinin başlamasıyla artış gösteriyor. Yeni dizisinde Yasemin karakterini canlandıracak olan Nilay Deniz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, 1993 yılında Aydın'da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisinde rol alan Deniz, bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırmıştır. Şimdilerde Kanal D'de başlayacak olan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karekterini canlandırmaktadır.