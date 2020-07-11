Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor'ın finali İstanbul'da nerede yapılacak?

Survivor'da canlı yayında oynanan yarı final oyunu ile beraber büyük final için de çok az bir süre kalmış oldu. Acun Ilıcalı, günlerdir merak edilen 'Survivor finali nerede, ne zaman yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi ve yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Ilıcalı, Survivor finalinin yapılacağı yeri ve tarihi resmen duyurdu.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, 2020 Survivor finalinin yapılacağı yerin İstanbul'da bulunan Galataport olduğunu açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Galataport nerede, nasıl bir yer ve nasıl gidilir?' sorularının yanıtı merak konusu oldu.

İşte, Survivor finalinin yapılacağı yer olan Galataport hakkındaki bazı bilgiler;