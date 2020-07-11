Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor'ın finali İstanbul'da nerede yapılacak?

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duyurdu: nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor'ın finali 'da nerede yapılacak?

Survivor'da büyük finale çok az bir süre kalırken final hakkındaki detaylar da belli oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu , günlerdir yanıtı merak edilen ' nerede ne zaman yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Ilıcalı, Survivor finalinin yapılacağı yeri duyurdu ve büyük finalin 'da bulunan Galataport'ta gerçekleştirileceğini bildirdi. Peki, Survivor finali ne zaman yapılacak? İstanbul'da bulunan Galataport nerede, nasıl bir yer? İşte, Survivor finali hakkındaki bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 09:53 Son Güncelleme: 11.7.2020 09:53 ABONE OL
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor finali İstanbul'da nerede yapılacak?

Survivor'da canlı yayında oynanan yarı final oyunu ile beraber büyük final için de çok az bir süre kalmış oldu. , günlerdir merak edilen ' nerede, ne zaman yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi ve yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Ilıcalı, Survivor finalinin yapılacağı yeri ve tarihi resmen duyurdu.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, 2020 Survivor finalinin yapılacağı yerin 'da bulunan Galataport olduğunu açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Galataport nerede, nasıl bir yer ve nasıl gidilir?' sorularının yanıtı merak konusu oldu.

İşte, Survivor finalinin yapılacağı yer olan Galataport hakkındaki bazı bilgiler;

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor finali İstanbul'da nerede yapılacak?

GALATAPORT NEREDE?

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alıyor.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor finali İstanbul'da nerede yapılacak?

GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor finali İstanbul'da nerede yapılacak?

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor finali İstanbul'da nerede yapılacak?

Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.

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Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? 2020 Survivor'ın finali İstanbul'da nerede yapılacak?
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