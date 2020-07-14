Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?

Survivor'da son ikiye kalan isim olan Barış Murat Yağcı geçtiğimiz akşam finale kaldığını öğrendiğinde gözyaşlarını tutamamıştı. Programda büyük bir hayran kitlesi edinen Barış Murat Yağcı, SMS oylamasına çıkacak ve şampiyonluk yarışının galibi olup olmayacağı belli olacak. Peki, Survivor finalisti Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor şampiyon adayı Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı, nereli? İşte detaylar…
Survivor'da sezonun ilk bölümünden bu yana dikkat çeken yeri geldiğinde performansıyla çok konuşulan ünlü yarışmacı bilindiği üzere programda kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçmişti. Şimdilerde ise finale kalan iki isimden biri olmayı başaran Barış Murat Yağcı'nın hayranları ve sevenleri heyecanla şampiyon olarak ismin açıklanacağı zamanı bekliyor…
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasınbirinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.