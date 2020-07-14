Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Barış Murat Yağcı ne iş yapıyor, hangi dizilerde oynadı?

Survivor'da son ikiye kalan isim olan Barış Murat Yağcı geçtiğimiz akşam finale kaldığını öğrendiğinde gözyaşlarını tutamamıştı. Programda büyük bir hayran kitlesi edinen Barış Murat Yağcı, SMS oylamasına çıkacak ve şampiyonluk yarışının galibi olup olmayacağı belli olacak. Peki, Survivor finalisti Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor şampiyon adayı Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı, nereli? İşte detaylar…

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor'da sezonun ilk bölümünden bu yana dikkat çeken yeri geldiğinde performansıyla çok konuşulan ünlü yarışmacı bilindiği üzere programda kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçmişti. Şimdilerde ise finale kalan iki isimden biri olmayı başaran Barış Murat Yağcı'nın hayranları ve sevenleri heyecanla şampiyon olarak ismin açıklanacağı zamanı bekliyor…