Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, hastaneye kaldırıldı! Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne?

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan 76 yaşındaki Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

UĞURTAN SAYINER'İN HASTALIĞI NE?

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.