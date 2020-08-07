Instagram Reels nedir, videolar nasıl çekilir ve kaç saniye? Instagram Reels nasıl kullanılır?

INSTAGRAM REELS NEDİR?

Reels videoları gönderi veya Story olarak paylaşılabilecek, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının Keşfet sekmesindeki Reels'a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabilecek. Reels ile sunulan yaratıcı araçlar ve Keşfet sekmesindeki bu yeni bölüm ile Instagram, insanlara içerik üreticisi olma ve dünyanın her yerinden keşfedilme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.

INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?

Reels, Instagram kamerasında yer alıyor ve çeşitli yaratıcı düzenleme araçları sunuyor. Bunlar:

Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek.

Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.

AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.

Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.

Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor.

Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.

Reels videoları ayrı klipler halinde çekilip birleştirilebiliyor, tek seferde çekilebiliyor veya galeriden video yükleyerek hazırlanabiliyor.