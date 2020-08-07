Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Emir Elidemir kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Emir nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turu ile sürüyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Emir Elidemir durumundaydı. Genç yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği tavırlar ve el becerisi ile dikkatleri üzerine toplayan Elidemir'in hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Emir'in hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;