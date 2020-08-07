Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Emir Elidemir kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Emir nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turu ile sürüyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Emir Elidemir durumundaydı. Genç yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği tavırlar ve el becerisi ile dikkatleri üzerine toplayan Elidemir'in hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Emir'in hayatı, yaşı, mesleği ve diğer bilgiler;
MASTERCHEF 2020 YARIŞMACISI EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
Emir Elidemir, 26 yaşında. Aşçı. Şef olarak Cunda'da bir restoranda çalışan Emir Elidemir, ilk defa bir yarışma programına katıldığını söyledi ve şimdi kendini şeflere kanıtlama için MasterChef'e katıldığını belirtti. MasterChef Türkiye'ye katılan Ege Pakalın ile aynı restoranda çalışıyor. Birkaç sene yurtdışı (Hollanda, Fransa ve ABD) deneyimine sahip olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu. Elinden geldiğince öğrenmek, başarılı olmak ve güzel hareketleri ile insanlara örnek olmak istediği için MasterChef 2020'ye katılmış. 7 yıldır bu işi yaptığını fakat öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.
Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda kendi yorumunu kattığı barbun yemeği ile şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu almayı başarmıştı.
FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?
Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin 11. bölümünde Sertaç Tokyay ve iş arkadaşı Ege Pakalın ile üçlü düelloda karşılaştı. 27 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen ve sonucu merak edilen düelloda yarışmacılardan hamburger yapmaları istendi. Ekmeği, mayonezi, ketçabı, köftesini hazırlayacak olan yarışmacılar, kendi yorumlarını katarak 45 dakika bir hamburger sundular. Şeflerin tadımı sonrasında günün kazanan Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı.