Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Berk İlter kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Berk aslen nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Berk İlter durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ile dikkat çeken Berk'in hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF BERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Berk'in hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;