Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Berk İlter kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Berk aslen nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de Berk İlter durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ile dikkat çeken Berk'in hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.
Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 MasterChef Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.
İşte, MasterChef Berk'in hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;
Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı.
Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.