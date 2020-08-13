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ana kadroya seçilen kimdir ve kaç yaşında? 2020 aslen nereli, mesleği ne?

Masterchef 2020 final turu devam ederken sekiz kişilik ikinci ana kadroya seçilen yarışmacılar da belli oluyor. Dün gece yaptığı yemek ile Masterchef ana kadroya seçilen bir diğer yarışmacı oldu. Bu doğrultuda, 'in hayatı merak edilmeye başlandı. Yarışmada gösterdiği kendinden emin tavırlar ile dikkatleri üzerine toplayan Berk İlter'in hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, , kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? İşte, yarışmacının biyografisi...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 07:43 ABONE OL
Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Berk İlter kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Berk aslen nereli, mesleği ne?

Ekranların sevilen programı 2020, ana kadro yarışmacılarının oluşacağı final turunun ikinci etabı ile devam ediyor. Final turuna kalan yarışmacılardan birisi de durumundaydı. Yarışmacı, dün akşam yaptığı yemek ile ana kadroya seçilme hakkı elde etti. Bu noktada, mutfakta sergilediği kendisinden emin tavırlar ile dikkat çeken Berk'in hayatı, yaşı ve kendisi hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

MASTERCHEF BERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, '2020 Berk İlter kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?' sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, MasterChef Berk'in hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve diğer bilgiler;

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Berk İlter kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Berk aslen nereli, mesleği ne?

, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı.

Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Berk İlter kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Berk aslen nereli, mesleği ne?

, 'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

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Masterchef Türkiye ana kadroya seçilen Berk İlter kimdir ve kaç yaşında? 2020 Masterchef Berk aslen nereli, mesleği ne?
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