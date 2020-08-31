SON DAKİKA HABER: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili son dakika haberi: Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Avşar'ın Ayvalık'taki evine teknesiyle gelen Acun Ilıcalı, 'Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik" dedi.'
Teknesiyle Ayvalık'a gelen Acun Ilıcalı, "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik" dedi.
Acun Ilıcalı ile yemek yerken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Avşar, "Ayvalık, Hülya-Acun, geleneksel buluşma" notunu yazdı. Keyfli geçen geleneksel buluşmada, ünlü sanatçının kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da yer aldı.
Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiç bitmeyecek. Buradan ev almasına da gerek yok. Benim evim onun evi" ifadelerini kullandı.