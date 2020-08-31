SON DAKİKA HABER: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili son dakika haberi: Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Avşar'ın Ayvalık'taki evine teknesiyle gelen Acun Ilıcalı, 'Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik" dedi.'