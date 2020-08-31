SON DAKİKA HABER: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

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HABER: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

Haberi... Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan , sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte, yakın dostu ’ı Ayvalık’taki evinde ziyaret etti. Teknesiyle Ayvalık’a gelen Acun Ilıcalı, “Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik” dedi. Keyfli geçen geleneksel buluşmada, ünlü sanatçının kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da yer aldı.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 11:11 Son Güncelleme: 31.8.2020 11:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

Ünlü televizyoncu ile ilgili haberi: Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte geçtiğimiz gün 'ı ziyaret etti. Avşar'ın Ayvalık'taki evine teknesiyle gelen Acun Ilıcalı, 'Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik" dedi.'

Son Dakika Haberi: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

Teknesiyle Ayvalık'a gelen , "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik" dedi.

Son Dakika Haberi: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

ile yemek yerken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Avşar, "Ayvalık, Hülya-Acun, geleneksel buluşma" notunu yazdı. Keyfli geçen geleneksel buluşmada, ünlü sanatçının kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da yer aldı.

Son Dakika Haberi: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

, "Acun'u misafir ettiğim için çok memnunum. Her geldiğinde gönlümü feth ediyor.

Son Dakika Haberi: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiç bitmeyecek. Buradan ev almasına da gerek yok. Benim evim onun evi" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

56 yaşındaki güzel, sürat teknesiyle yolculuk yapan Ilıcalı'yı böyle uğurladı.

Son Dakika Haberi: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’

Yakın arkadaş olan ikili, Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' ve 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmalarında sunucu ve jüri olarak birlikte görev yapmıştı.

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SON DAKİKA HABER: Sosyal medyayı salladı! ‘Acun’a aşkım hiç bitmeyecek…’
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