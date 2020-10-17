Hayalet Avcıları filminin konusu nedir? Hayalet Avcıları konusu ne, ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Beyaz perdenin efsaneleri arasında yer alan Hayalet Avcıları filmi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak. Yapım için geri sayım başlarken, filmi izleyecek olan vatandaşlar konusu ve oyuncularına dair detayları merak ediyor. 80'li yılların fantastik türündeki Hayalet Avcıları filminde şehri yok etmeye çalışan bir tehdidi bitirmek için bir araya gelen avcıların hikayesi anlatılıyor. Peki, Hayalet Avcıları filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilen tüm detaylar!

HAYALET AVCILARI KONUSU

80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamında hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor. Paul Feig yönetimindeki filmin başlıca rollerinde Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones, Cecily Strong ve Kate McKinnon bulunuyor. Bu gerçeküstü komediye taze bir tarz geliyor!

Hayaletlerin gerçekten varolduğunu anlatan bir kitap yazan Erin Gilbert (Kristen Wiig) ve Abby Yates (Melissa McCarthy) eserleriyle ses getirememişlerdir. Kitabın üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra Gilbert Columbia Üniversitesi'nde hocalık yapmak için kabul aldığında yazdığı bu kitap ortaya çıkar ve akademik camiada alay konusu olur. Ancak hayaletler Manhattan'a musallat olduğunda dünyayı kurtarmak için Gilbert, Yates, mühendis Jillian Holtzmann (Kate McKinnon) ve metroda çalışan Patty Tolan (Leslie Jones) güç birliği yapacaktır. Orijinal filmin tam 32 yıl ardından gösterime giren Hayalet Avcıları'nda yepyeni bir ekiple birlikte resepsiyonist Kevin (Chris Hemsworth) gibi yeni karakterler yer alıyor

HAYALET AVCILARI OYUNCU KADROSU

Melissa McCarthy

Kristen Wiig

Kate McKinnon

Leslie Jones

Chris Hemsworth