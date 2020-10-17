Kırmızı Oda'daki Akif'in hikayesi nedir? Kırmızı Oda Akif karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Ekranların son zamanlarda en çok konuşulan yapımı Kırmızı Oda'da bu hafta Akif karakterinin hikayesine yer verilecek. Dizinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olacak olan isim Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı karakter bu kapsamda dikkatleri üzerine çekerken takıntılarının esiri olmuş Akif karakteri çok konuşulacak. Peki, Kırmızı Oda Akif karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kırmızı Oda Deniz Hamzaoğlu'nun canlandırdığı Akif'in hikayesi nedir? İşte tüm detaylar…
KIRMIZI ODA AKİF KARAKTERİNE HAYAT VEREN DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ DİZİLERDE OYNADI? KIRMIZI ODA AKİF'İN HİKAYESİ NEDİR?
Tv8 ekranlarında Cuma günleri ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi gerçek hayatlardan alıntı hikayeleri ile dikkatleri üzerine çekerken bu hafta yapımda yeni bir karakter bulunuyor. Sevilen oyuncu Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı Akif karakteri hikayesi ile dikkatleri üzerine çekecek…
KIRMIZI ODA AKİF'İN HİKAYESİ NEDİR?
Bu akşam yayınlanacak olan Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Akif isimli karakter izleyenlerin merak konusu haline geliyor. Konuk oyuncu olarak diziye katılan Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı karakter Doktor Piraye'nin danışanı olacak.
Akif, yanından ayırmadığı çöp poşeti ile takıntılarının esiri olmuş bir karakter olarak izleyenlerin karşısına çıkacak. Hayatına dair detaylar ise bu akşam yayınlanan bölümde ortaya çıkacak…
DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Akif karakterine hayat verecek olan Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Yalova' da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gördü.
Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü' nde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu' nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.
Antalya Şehir Tiyatrosu' ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.