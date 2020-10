Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

'BU RİSKİ ALAMAYACAĞIMI DÜŞÜNEREK GERİ ÇEKİLMENİN DAHA HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'



250 bin liralık sorudan sonra yarışmadan çekilen Hikmet Karakurt SABAH'a konuştu. Karakurt, "İlk başlarda herhangi bir hedefim yoktu. Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim.