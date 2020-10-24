Tarık Solak hayatını kaybetti! Tarık Solak kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Tarık Solak'ın hayatı hakkında bilgiler

Tarık Solak kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Bu sorunun yanıtı, Türkiye'de profesyonel kick boksun gelişmesi ve yaygınlaşması için büyük çabalar harcayan Tarık Solak'ın vefatının ardından merak konusu oldu. Zira, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarık Solak Bey Avustralya'da yaşıyordu. Uzun zamandan beridir kanser tedavisi görüyordu, orada tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiğini öğrendik." dedi.

Kayıcı, "Tarık Solak profesyonel kick boksun Türkiye'de yayılmasında öncü olan sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kick boksa çok iyi hizmetleri vardı, hem camiamızın hem sevenlerinin başı sağolsun. Ülkemiz böyle bir spor adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

TARIK SOLAK KİMDİR?

Bu üzücü haberin ardından Tarık Solak'ın hayatı ve biyografisi günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İşte, hayatını kaybeden Tarık Solak'ın hayatı ve biyografisinden öne çıkanlar;

Tarık Solak, 1964 yılında Yozgat'lı ailenin 5 çocuğundan biri olarak Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken Avusturya'nın Brunswick kentine ailesiyle birlikte göç eden Tarık Solak, burada çetin şartlar altında yaşamını sürdürmeye başladı. Yaşamını sürdürmek zorunda olduğu kentteki sert ortamdan kendisini koruyabilmek için dövüş sanatlarına merak salan Solak, Tekvando alanında eğitim görmeye başladı.

Kick boks'ta attığı ünlü bel üstü tekmeleri ile itibar kazandı. 28 yıldır sporla uğraşan ve yerel spor kulübünde kova taşıyarak başlayan Solak, önce dövüş sanatı antrenörü sonra da kulüp idarecisi oldu. 20'li yaşların sonunda kick boksun uluslararası boyutunu gören Solak, 1993 yılında düzenlediği şovu ile 1700 seyirci toplayınca ilgi çekti.

Türk/Avusturyalı dövüşçüler Tibet Hamza ve Recep Saka gibi Türk dövüşçülere organizasyonlarında yer verdi. Ertesi yıl Melbourne festival salonunda 4000 kişiye Hamza-Özkan süperşovunu düzenledi. Solak bundan sonra da turnuvalar ve dövüşlerden eğlence süperşovlarına uzanan etkinlikler düzenlemeye devam etti.

Uluslararası bir televizyon kanalı 1998 yılında Solak'ın etkinliklerini yayınlamaya başladı ve 1998 yılında, bir dizi şovun başarısından sonra Solak, Melbourne'ün en büyük kompleksinde etkinliklerini sergilemeye başladı. Solak bundan sonra tüm kick boks camiasının tanıdığı isimler arasında yer aldı.