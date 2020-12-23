Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı serilerinin devamı niteliğinde olan Dokuz Doğuruyor filmi, Yeşilçam'ın en çok sevilen yapıtları arasında yer almaktadır. Konusu ve oyuncuları dikkatleri üzerine çeken film, bu akşam bir kez daha izleyicisi ile buluşacak. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler, konusu ne ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman ve kaç yılında çekildi? İşte merak edilenler…

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU

Haylaz öğrencilerle dolu Hababam sınıfına doğulu bir aşiret reisinin oğlu gelir. Yeni öğrenci Bilo, ilk geldiği andan itibaren sınıfın ağası gibi davranır ve işler karışır. Okula yeni gelen sadece Bilo değildir, tam bir erkek düşmanı Hürrem hoca da yenidir okulda.Sınıfta ise herkes tarafından Ayşe ile Ömer'in aşkı konuşulmaktadır. Ve olan olur, Ayşe hamile kalır. Ayşe'nin hamileliğini saklamak hiç de kolay olmayacaktır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi 1978 yapımı bir komedi filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.