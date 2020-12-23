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Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Instagram Türkiye müşteri hizmetleri iletişim telefon numarası var mı?

Sosyal medyanın gücü giderek büyüyor. Artık birçok sosyal medya platformu büyük şirket haline geldi. Milyarlarca kullanıcıyı barındıran uygulamalar kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için müşteri hizmetleri desteği sağlıyor. Bunlardan biri de Instagram diyebiliriz. Instagram kullanıcıları herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı zaman kimlerle iletişim kurulabilecekleri hakkında bilgi almak istiyorlar. Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz.? Instagram müşteri hizmetleri telefon numarası var mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:49 Son Güncelleme: 23.12.2020 12:56 ABONE OL
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Instagram Türkiye müşteri hizmetleri iletişim telefon numarası var mı?

Hayatımıza renk katan sosyal medya uygulamaları ile eğlenceli vakit geçirebiliyor ve tüm birçok olaydan haberdar olabiliyoruz. Bu sosyal medya uygulamalarından son zamanlarda popüler bir hale gelen Instagram, her geçen gün daha çok takipçiye ulaşmaktadır. Uygulama büyüdükçe kullanıcıların istek, talep, öneri ve şikâyetleri de artıyor. Bunun için müşteri hizmetleri desteği ön plana çıkıyor. Instagram müşteri hizmetleri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Instagram iletişim adresleri nelerdir? İşte detaylar.

INSTAGRAM MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Instagram müşteri hizmetlerine ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram ile ilgili bir sorunun var ise bunu müşteri hizmetlerine mail yoluyla iletebilirsiniz. Özellikle hesap çalınması, silinen hesabı geri kurtarma, kullanıcı adı ve şifre işlemleri gibi birçok sorunları müşteri hizmetleri ile çözebilirsiniz.

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INSTAGRAM İLETİŞİM

Instagram iletişim, şikâyet, müşteri destek gibi konularda yardım alabileceğiniz adresler şu şekildedir:

Instagram iletişim için bu sayfaya girerek, Instagram hakkındaki sorunlarınızın cevabına ulaşabilirsiniz. https://help.instagram.com/contact/151081798582137

Instagram çocuk hesap şikâyeti için ulaşabileceğiniz adres: https://help.instagram.com/contact/723586364339719

Ölüm sonrası hesap işlemleri için ulaşabileceğiniz adres: https://help.instagram.com/contact/452224988254813

Instagram taciz ve şiddeti gibi bir şikâyetiniz mevcut ise bu adresten iletişime geçebilirsiniz: https://help.instagram.com/contact/584460464982589

Instagram sahte hesap şikâyeti için: https://help.instagram.com/contact/636276399721841

Instagram'a ulaşmak için kullanılabilecek e-posta adresleri ise belirtilen linkteki adreste mevcuttur: help@instagram.com ve complaint@instagram.com

INSTAGRAM TELEFON NUMARASI

Instagram Türkiye iletişim numarası yoktur. Instagram desteği yurt dışından sağlandığı için mail yoluyla destek sağlanmaktadır. Instagram ile ilgili sorunlarınızı ilgili mail adreslerine göndererek 48 saat içerisinde geri dönüş alabilirsiniz.

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Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Instagram Türkiye müşteri hizmetleri iletişim telefon numarası var mı?
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