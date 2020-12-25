Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Akrep dizisi 4. Yeni bölüm fragman detayları…

Star Televizyonu'nun ekranlara gelen yeni dizisi Akrep 3. son bölümle izleyenlerinin evine konuk oldu. Dizinin 3. Son bölümünün bitmesiyle birlikte Akrep dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu diziseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.
Star TV ile Akrep dizisi 4. Yeni bölüm fragmanı ve 3. Son bölüm özeti detayları şöyle;
Akrep dizisi 4. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandığında nurada olacak
Ferda, Fikret'in sorgulamaları karşısında atağa geçer ve Fikret'i suçlamaya başlar. Ferda'nın manipülasyonu karşısında Fikret geri adım atıp özür diler. Hastanede olayların kontrolünü kaybetmenin gerginliğini yaşayan Perihan, bir de Hacer'den Ferda'nın evine geldiğini öğrenince, harekete geçer!
Kendi evine gizlice giren Perihan; Fikret'e, Ferda'nın gerçek yüzünü göstermek için adeta bir ajan ibi çalışır! Evdeki bebek kamerasını gizli kamera olarak kullanacağı bir oyun kurar!
Amacına da ulaşır!
Fikret, yeniden Berna'nın öldürüldüğünden şüphelenmeye başlar. Berna'nın öldüğü gün Aras ve Ferda'nın hangi hastanede olduğunu araştırır. Ferda, Fikret'i geri kazanmak için yeni bir hamle yapar ve onu Sapanca'daki eve getirir.
Perihan, Fikret'in Ferda'nın yörüngesinden çıkamayacağını anlayınca, Ferda'yı kendi silahıyla vurmaya karar verir ve Merve'yi alarak Sapanca'ya gider!
Tüm bu olup biten, hepsinin aklını karıştırır! Neler olup bittiğini öğrenmek için daha çok soru sormaya başlarlar! Aras ise tamamen paniklemiş bir hale gelir.