Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? Günün en çok merak edilen soruları arasında yer alan Çukurova yeni bölüm ile rekor kıracak. Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken öte yandan Yılmaz ve Demir'in helalleşmesi her şeyi değiştirecek. Aynı zamanda yoğun bakımda olan Yılmaz'ın yanında Müjgan ve Züleyha ile çocukların olması dikkatlerden kaçmayacak. Peki; Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş 78.bölümde diziye veda etti...