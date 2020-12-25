Kırmızı Oda’da flaş isim! Aslıhan Gürbüz (Kumru) kimdir, kaç yaşında? Yeni oyuncusu Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda'da bu akşam Aslıhan Gürbüz sürprizi ile ekranlara geliyor. Yapımda başarılı kadın oyuncu yepyeni bir hikayeyi izleyenleri ile buluşturacak. 17. Bölüm fragmanında yer alan sahneleri ile izleyenleri heyecanlandıran ünlü oyuncuya dair detaylar araştırılıyor. Peki, Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Aslıhan Gürbüz (Kumru) kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…
KIRMIZI ODA ASLIHAN GÜRBÜZ (KUMRU) KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde yepyeni bir hikaye başlıyor. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi ve kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşıyor…
Aslıhan Gürbüz,16 Şubat 1983, Çanakkale, Türk, tiyatro ve sinema oyuncusu.
5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Videoyu Oynat
2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.
Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te ayrıldı.
Filmografi
2004 Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter
2008 Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu
2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu
2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu
2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu
2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter
2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu
Sinema ve TV Filmleri
2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı Yardımcı Karakter
2011 Labirent Ayla Yardımcı Karakter
2016 Kor Emine Başrol Oyuncusu
Tiyatro[değiştir | kaynağı değiştir]
Tiyatro
Yıl Başlık Rolü Notlar
2008 Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu
Ödüller
Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Dizi-Film
2011 38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Yahşi Cazibe
2011 Antalya Televizyon Ödülleri AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları