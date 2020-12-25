Kırmızı Oda’da flaş isim! Aslıhan Gürbüz (Kumru) kimdir, kaç yaşında? Yeni oyuncusu Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda'da bu akşam Aslıhan Gürbüz sürprizi ile ekranlara geliyor. Yapımda başarılı kadın oyuncu yepyeni bir hikayeyi izleyenleri ile buluşturacak. 17. Bölüm fragmanında yer alan sahneleri ile izleyenleri heyecanlandıran ünlü oyuncuya dair detaylar araştırılıyor. Peki, Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu Aslıhan Gürbüz (Kumru) kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

KIRMIZI ODA ASLIHAN GÜRBÜZ (KUMRU) KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde yepyeni bir hikaye başlıyor. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi ve kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşıyor…