Tozkoparan İskender konusu ne oyuncuları kim? Tozkoparan İskender nerede çekiliyor?

TOZKOPAN İSKENDER KONUSU

Zaman Yolculuğu yapan Tozkoparan İskender, daha çocuk yaşında pek çok rekor kıran süper kahraman İskender, yol arkadaşı Fikri, hocası Salih ve peşini bırakmayan ezeli düşmanı Giovanni ile günümüze misafir oluyor.

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yetenekleri bulunan okçu İskender, eğer, 2020 yılından yaşadığı zamana geri dönemezse tarihin seyri değişecektir. Bununla birlikte, Tozkoparanlar'ın yok olma ve kötülerin kazanma ihtimali vardır.

Ancak İskender'in derdi bir tek bu değildir. Onu günümüzde de pek çok sorun beklemektedir. Bir türlü kontrol edemediği güçleri, sürekli peşinde olarak onu takip eden Venedikli okçu Giovanni ve okulda başının belası olan Kasırga takımı İskender'i devamlı rahatsız etmektedir. Fakat tüm bu problemlere karşı Mavi Ay takımı da İskender'i yalnız bırakmamaya niyetlidir.

TOZKOPARAN İSKENDER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tozkoparan dizisi, pek çok yapımda olduğu İstanbul'da çekiliyor. Dizinin konusu gereği pek çok sahnede ormanlık alanlar özellikle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ormanlık alanların çekimi için Beykoz yakınlarında yer alan ormanlık alanlar tercih ediliyor.