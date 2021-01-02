Tozkoparan İskender konusu ve oyuncuları merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan Tozkoparan dizisi bu sefer Tozkoparan İskender adıyla değiştirilmiş bir konuyla ekrana geliyor. Dizinin konusu gereği pek çok sahnede ormanlık alanlar özellikle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hafta sonları ekrana gelecek olan yapımın konusu, oyuncuları yanı sıra çekildiği yerler ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki Tozkoparan İskender konusu ne oyuncuları kim? Tozkoparan İskender nerede çekiliyor?
TRT1'de başlayan Tozkoparan İskender konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. Çocuk oyuncuların başrollerinde yer aldığı Tozkoparan İskender 1. bölümü ile bu akşam TRT1de sizlerle…
Zaman Yolculuğu yapan Tozkoparan İskender, daha çocuk yaşında pek çok rekor kıran süper kahraman İskender, yol arkadaşı Fikri, hocası Salih ve peşini bırakmayan ezeli düşmanı Giovanni ile günümüze misafir oluyor.
Henüz 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yetenekleri bulunan okçu İskender, eğer, 2020 yılından yaşadığı zamana geri dönemezse tarihin seyri değişecektir. Bununla birlikte, Tozkoparanlar'ın yok olma ve kötülerin kazanma ihtimali vardır.
Ancak İskender'in derdi bir tek bu değildir. Onu günümüzde de pek çok sorun beklemektedir. Bir türlü kontrol edemediği güçleri, sürekli peşinde olarak onu takip eden Venedikli okçu Giovanni ve okulda başının belası olan Kasırga takımı İskender'i devamlı rahatsız etmektedir. Fakat tüm bu problemlere karşı Mavi Ay takımı da İskender'i yalnız bırakmamaya niyetlidir.
TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tozkoparan dizisi, pek çok yapımda olduğu İstanbul'da çekiliyor. Dizinin konusu gereği pek çok sahnede ormanlık alanlar özellikle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ormanlık alanların çekimi için Beykoz yakınlarında yer alan ormanlık alanlar tercih ediliyor.
Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da var. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.
Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.