Ruhi Sarı kimdir? Gönül Dağı’nın Fikret karakterini canlandıran Ruhi Sarı kaç yaşında, nereli?

RUHİ SARI'NIN HAYATI!

18 Mayıs 1972 senesinde Trabzon'da hayata gözlerini açmıştır ve lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayarak mezun olmuştur.

Oyunculuk alanındaki tecrübesini ilk defa 1997 senesinde yayına giren Zilyoner dizisisiyle kazanan Ruhi Sarı diğer taraftan da pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkarak seyircisini ağırlamıştır.

17 Eylül 2004 tarihinde sanat yönetmeni olan Natali Yeres'le nikah masasına oturarak hayatını birleştiren Gönül Dağı dizisinin yeni oyuncusu Arte Gün isminde bir erkek çocuğa sahiptir.

Ruhi Sarı, Yılan Hikayesi dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanmıştır. 2000 tarihinde TRT ekranlarında büyük bir beğeniyle takip edilen Yedi Numara isimli dizide Satılmış Ballıoğlu karakterini oynayarak seyircisinin sempatisini toplamıştır.

Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Şaşıfelek Çıkmazı dizisinde rol üstlenen Gönül Dağı dizisi oyuncusu Ruhi Sarı, 2001'de Yeditepe İstanbul, 2002'de Yarım Elma, 2003'te Sultan Makamı, 2004'te Haziran Gecesi, Ruhun Duymaz ve Saçsaça Başbaşa, 2005'te Hırsız Polis, Alanya Almanya ve AB'nin Yolları Taştan, 2006'da ise Ezo Gelin dizi projelerinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.