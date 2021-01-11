Bu akşam ekranlara merhaba diyecek olan Maraşlı için geri sayım başladı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olmaya aday Maraşlı oyuncuları ve konusuyla ilgi çekiyor. Oyuncu kadrosunda yer alan Saygın Soysal hayatıyla ön plana çıkıyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncunun yeni dizisindeki performansı şimdiden merak edildi. Peki Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında? Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal nereli?

SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'da Savaş karakterini canlandıracak olan Saygın Soysal son günlerde gündeme gelen isimler arasında yer aldı…