Son dört bölüm! Çukur ne zaman final yapacak? Çukur final tarihi ile ilgili şok iddia...

Çukur final tarihi dizinin izleyenleri tarafından merakla bekleniyor. Daha önce başarılı oyuncu kadrosu yaptıkları canlı yayında uzun soluklu dizinin ekranlara veda edeceği o tarihi vermişti. Çukur final iddialarını doğrular nitelikte yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama ise bulunmazken "Çukur final mi yapacak, ne zaman soruları da bu noktada yanıt arıyor.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dört sezondur hız kesmeden yayın hayatına devam eden ve beğeniyle takip edilen Show Tv dizisi oyuncuları daha önce sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında sevilen yapımın 125. Bölümünde ekranlara veda edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda yapımın yayın günü olan Pazartesi dizinin izleyenleri detayları araştırmaya başladı.