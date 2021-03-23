Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı! Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2019 yılında İzmir'de düzenlenen tören ile hayatını birleştiren Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan anlaşmalı olarak boşandı. Türkan Şoray'a benzerliği ile bilinen güzel ve başarılı oyuncu, şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir. Sosyal medyada kısa sürede yayılan boşanma haberlerinin ardından Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova hakkında merak edilenler!
Türkan Şoray'a benzerliğiyle ünlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın 2 yıllık evliliği sona erdi.
Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava geçtiğimiz cuma günü görüldü. Duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hâkimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine Melike İpek Yalova "Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin" dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti. 5 dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti. Yalova ve Gültan'ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.
MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.
MELİKE İPEK YALOVA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:
2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)
2018 – Can Feda (Sinema Filmi)
2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)
2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)
2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)
2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)