Kuruluş Osman 51.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun kurtulacak mı?

Merakla beklenen Kuruluş Osman 51.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun'un düşman elinden kurtulup kurtulmayacağı bekleniyor. Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarmak için bir oyun kuracak. Esir değiş tokuşu için zekice kurduğu planın işe yarayıp yaramadığı Kuruluş Osman yeni bölümde belli olacak.
"Kayı obası büyüyecek, dostlarına güven düşmanlarına korku verecek!"
OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR
Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.
Kuruluş Osman 51. Yeni Bölüm 2. Fragman yayınlandı izle!
NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ
Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.
OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?
Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?