Kuruluş Osman 51.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Malhun Hatun kurtulacak mı?

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

Kuruluş Osman 51. Yeni Bölüm 2. Fragman yayınlandı izle!

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.