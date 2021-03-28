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Giriş Tarihi: 28.3.2021 14:12

yeni bölüm fragmanı izle! . yeni bölümde Naci diziden ayrılacak mı?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümde Naci diziden ayrılacak mı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi . Yeni bölüm fragmanı ile izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Safiye, Naci defterini bir daha açmamak üzere kapatırken mektupla beraber dünyası başına yıkılan Safiye onu apartmandan kovdu. Bu yaşananlar Naci’nin senaryo gereği diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ederken öte yandan gelecek hafta yaşanacak gelişmeler de merak konusu haline geldi. “ yeni bölüm fragmanı izle” şeklindeki araştırmalar bu noktada hız kazandı. İşte TRT1 ile Masumlar Apartmanı 28. Yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

Masumlar Apartmanı 28. Yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler yine izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarırken gözler bu kez de gelecek hafta yayınlanacak bölüme çevrildi. Gülben'in acımasız bir hale dönmesiyle beraber Safiye'nin aklı başına gelirken Naci'nin gidişini kabullenmiştir. Safiye yeniden dönen Naci'yi gördüğünde ise öfke nöbeti geçirir. Dizinin sıkı takipçileri Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı için gözünü yayıncı kuruluşa çevirmişti. Beklenen fragman yayınlandı. İşte TRT1 ile Masumlar Apartmanı 28. Yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

MASUMLAR APARTMANI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günü ekranlardaki yerini alan Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm fragmanını yayınladı. Dizide yine hiç beklenmedik gelişmeler yaşanırken milyonların aklında "Naci diziden ayrıldı mı?" sorusu yer alıyor.

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Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.

Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 28. yeni bölümde Naci diziden ayrılacak mı?
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