Survivor’da eleme adayı kim oldu? 29 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?

Televizyonların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, birleşme partisi sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen ve performansın üst seviyede olduğu oyunda en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle kaybeden takımın ada konseyinde eleme adayı çıkarması sonrasında yarışmanın yakın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı? gibi sorulara cevap aramaya başladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlık oyunu kazanan takıma ilişkin tüm detaylar şöyle;