Survivor’da eleme adayı kim oldu? 29 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?

Televizyonların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, birleşme partisi sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen ve performansın üst seviyede olduğu oyunda en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım kazanan taraf oldu. Bu bilgilerle kaybeden takımın ada konseyinde eleme adayı çıkarması sonrasında yarışmanın yakın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı? gibi sorulara cevap aramaya başladı.
Survivor 2021 son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlık oyunu kazanan takıma ilişkin tüm detaylar şöyle;
29 Mart 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde birleşme partisinde eğlenceli saatler geçiren ünlüler ve gönüllüler takımları bugünkü dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için ter döktü. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının çekişmeli başladığı mücadelede sayı üstünlüğü gönüllüler takımındaydı.
Zorlu parkurda mücadeleler sürerken ünlüler takımı gönüllüler takımına karşı üstünlüğünü korudu ve 29 Mart 2021 günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlığı ve sembolü kazanan takım ünlüler takımı oldu.
Dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı, hazırlanan pek çok yemek çeşidini yemeye hak kazandı.
Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde eleme adayı oylaması için takımlarından gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Bu safha tamamlandıktan sonra Acun Ilıcalı, yazılan isimleri tek tek okumaya başladı.
Buna göre, açılan sepetten çıkan kağıtlarda sonuç şu şekilde oldu.
Bu sonuçla gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme potasına giren isimler oldu.