Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm için geri sayım başladı. Normal şartlarda bu akşam 27.bölümüyle yayınlanması beklenen dizinin geçen hafta 26.bölümü yayınlanmayınca 26. yeni bölüm bugüne kaydı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta yeni bölümüyle alakalı olarak Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması nedeniyle dizinin çekimlerine bir süre ara verilmişti.
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam TRT1'de! Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması nedeniyle çekimlere bir süre ara verilirken dizi yeni bölüm ile 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceği biliniyor.
Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?
Öte yandan Sabbah, Kınık Obası'na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?
Uyanış Büyük Selçuklu 26. Yeni Bölüm ( 29 Mart 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!
Kınık Obası'nda Efruz'u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah'ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası'ndan kaçmayı başarabilecek midir?
Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah'ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?
Diğer taraftan Selçuklu'nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu'nun İslam Âlemi'nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah'tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah'ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam'ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam'ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.
Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida'nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah'a ulaşmayı başarabilecek midir?