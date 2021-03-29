Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyen yapımla ilgili olarak dizinin fenomen takipçileri Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başlamıştı. 29 Mart tv yayın akışına bakacak olursak dizinin yeni bölümü bu akşam sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde heyecan dolu sahneler yer alırken Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da TRT1’de!

Ekranların sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm için geri sayım başladı. Normal şartlarda bu akşam 27.bölümüyle yayınlanması beklenen dizinin geçen hafta 26.bölümü yayınlanmayınca 26. yeni bölüm bugüne kaydı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta yeni bölümüyle alakalı olarak Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması nedeniyle dizinin çekimlerine bir süre ara verilmişti.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam TRT1'de! Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması nedeniyle çekimlere bir süre ara verilirken dizi yeni bölüm ile 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceği biliniyor.