Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon dizisinde Cem karakterini canlandıran Ushan Çakır hayatı!

Ushan Çakır hayatı ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Show TV'de bu akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde Cem karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisi ile yaşamıştır. İşte Ushan Çakır hayatı hakkında merak edilenler…

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ushan Çakır hayatı, Kırmızı Oda dizisinde Cem karakterini canlandıracak olması dolasıyla merak ediliyor. Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Ushan Çakır'ın hayatı internet üzerinden araştırılacak. Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisi ile yaşamıştır.