Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon dizisinde Cem karakterini canlandıran Ushan Çakır hayatı!

Ushan Çakır hayatı ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Show TV'de bu akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde Cem karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisi ile yaşamıştır. İşte Ushan Çakır hayatı hakkında merak edilenler…
Ünlü oyuncu Ushan Çakır hayatı, Kırmızı Oda dizisinde Cem karakterini canlandıracak olması dolasıyla merak ediliyor. Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Ushan Çakır'ın hayatı internet üzerinden araştırılacak. Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisi ile yaşamıştır.
Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, Gece Gündüz, Leyla ile Mecnun, 20 Dakika, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kara Yazı gibi birçok dizi kadrosunda yer almıştır.
Ushan Çakır son olarak Masum Değiliz adlı dizide yer almış ve Volkan karakterini canlandırmıştır. 1.75 metre boyunda, 70 kilo ve İkizler burcu olan Ushan Çakır şimdilerde Star Tv ekranlarında ikinci sezonu yayınlanmakta olan Ufak Tefek Cinayetler dizisine dahil olmuş ve Emre Çelen karakterine hayat vermektedir.
2021 yılında Ushan Çakır Kırmızı Kamyon dizisinde Cem karakterini canlandırıyor.
2014 – 5. Odessa Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Sev Beni
2016 – Afife Tiyatro Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Göl Kıyısı
2016 – 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Tiyatro Oyuncusu (Dram) – Göl Kıyısı
2011 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri – Yılın Genç Yetenek Ödülü – Korku Tüneli
2011 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri – Yılın Genç Yetenek Ödülü – Bazı Sesler
2017 – Bi Parça Plastik – Hemzemin Tiyatro
2015 – Bahar Kuaför – Işık Tasarımı – Tiyatro İS
2014 – Göl Kıyısı – Talimhane Tiyatrosu
2013 – Iska – KREK Tiyatro
2012 – Kurabiye Ev – Ses & Efekt Tasarım / Işık Tasarımı – Yan Etki
2011 – Disosya Harikalar Dünyası – Işık Tasarımı – İkincikat
2010 – Bazı Sesler – İkincikat
2010 – Korku Tüneli – Oyuncu ve Işık Tasarımı – İkincikat
2010 – Açık Saçık Birkaç Polaroid – İkincikat
2007 – Açık Denizde – Kent Oyuncuları
2007 – Kuyruk – Kent Oyuncuları
2006 – Anna Karenina – Kenter Tiyatrosu
2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Emre Çelen) (TV Dizisi)
2018 – I Am You (Dardun) (Sinema Filmi)
2018 – Masum Değiliz (Volkan) (TV Dizisi)
2017 – Kara Yazı (Mehmet Karahan) (TV Dizisi)
2017 – Cingöz Recai (Arsen) (Sinema Filmi)
2016-2017 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hezarfen Ahmet Çelebi ) (TV Dizisi)
2015 – Kara Ekmek (Çetin) (TV Dizisi)
2014 – Kurt Seyit ve Şura (Celil Kamilof) (TV Dizisi)
2013 – Sev Beni (Cemal) (Sinema Filmi)
2013 – 20 Dakika (Özgür) (TV Dizisi)
2012 – Uzun Hikaye (Mustafa (Yetişkin)) (Sinema Filmi)
2012 – Kayıp Şehir (Nik Xhelilaj Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2011 – 2012 – Leyla ile Mecnun (Arda) (TV Dizisi)
2011 – Dedemin İnsanları (Ozan (24 Yaş)) (Sinema Filmi)
2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Okan 2) (Sinema Filmi)
2010 – Kalp Ağrısı (Nihat) (TV Dizisi)
2010 – Aziz İstanbul (Sinema Filmi)
2009 – Mukadderat (Stajyer) (Facebook Dizisi)
2009 – Kurban (TV Filmi)
2008 – Gece Gündüz (Yavuz) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Gürdal'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)
2007 – Kuzey Rüzgarı (Ali) (TV Dizisi)
2005 – Belalı Baldız (Barış) (TV Dizisi)
2003 – Evlat (Savaş)(TV Filmi)
2003 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi