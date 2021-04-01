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Giriş Tarihi: 2.4.2021 01:48 Son Güncelleme: 2.4.2021 01:48

! Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor

Alev Alev son bölüm izle! Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor

ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan 21. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor. Öte yandan dizinin televizyonlarda yer alan son bölümünü kaçıran ve izleyemeyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Alev Alev son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Alev Alev dizisi 21. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin 21. bölümünün televizyondaki gösteriminin sona ermesiyle diziseverlerden izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Alev Alev son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE

Show TV aracılığıyla Alev Alev 21. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti şöyle;



Aşağıdaki link aracılığıyla Alev Alev dizisi 21. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/alev-alev-sezon-1-bolum-21-izle/94791



ALEV ALEV 21. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar.

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir. Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur.



Tomris için tünelin ucundaki ışık belirirken, sürpriz bir isim serbest kalmasına yardımcı olur. Cemre Çelebi'ye karşı olan mücadelesinde çok tehlikeli bir risk alarak, kocasının açığını bulmaya çok yaklaşır.

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Alev Alev son bölüm izle! Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor
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