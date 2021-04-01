Alev Alev son bölüm izle! Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor

Alev Alev dizisi 21. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin 21. bölümünün televizyondaki gösteriminin sona ermesiyle diziseverlerden izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Alev Alev son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Show TV aracılığıyla Alev Alev 21. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti şöyle;
Aşağıdaki link aracılığıyla Alev Alev dizisi 21. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.
Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar.
Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açar. Ömer'in ani evlilik teklifine Rüya'nın verdiği sürpriz karşılık, ilişkilerini beklenmedik bir yere getirecektir. Atlas neden konuşmadığını Çiçek'e anlatırken, İskender ve Çiçek kendilerini, Bülent'in karşısında, şok edici bir durumun içinde bulur.