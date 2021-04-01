Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı Devrim Saltoğlu hayatı!

Devrim Saltoğlu son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş'ı canlandırarak izleyici karşısına çıkan Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Devrim Saltoğlu, Ağır Roman'da sergilediği başarı ile V. Lions Tiyatro Ödülleri'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. İşte Devrim Saltoğlu hayatı hakkında merak edilenler…
Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu hayatı, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş karakterini canlandıracak olması dolasıyla merak ediliyor. Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Devrim Saltaoğlu'un hayatı internet üzerinden araştırılacak.
Devrim Saltoğlu 30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da doğmuştur. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur.
Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurmuştur. " Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu vardır. Aşkyuvarlar" isimli bir de Roman çalışması vardır.
V. Lions Tiyatro Ödülleri : "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" . Agır Roman (oyun) – 2005
Deli
Ağır Roman (oyun)
Şaşkın Aşıklar
Medya Medya Nereye
Misafir
Hâkimiyet-i Milliye Aşevi
Bir Kış masalı
Kulaktan Kulağa
Billur Köşk Masalı
Son
Lefty' i Beklerken
Yeşil Gece
Ah Şu Gençler
Kral Üşümesi
Bir Zamanlar Kıbrıs
Güvercin
Bedel
Yağmur: Kıyamet Çiçeği
Osmanlı'da Derin Devlet
Kızım Nerede
Korku
Kirli Oyunlar
İhanet
Kapadokya Düşleri
Goncakaranfil
Sıla
Keloğlan Kara Prens'e Karşı
Kayıt Dışı
Melekler Adası
Asmalı Konak - Hayat
Asmalı Konak
90-60-90
Üvey Baba 2000
Gonca Karanfil
Kapadokya Düşleri