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Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:47

kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı !

Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı Devrim Saltoğlu hayatı!

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümüyle ekrana gelirken Rauf Denktaş’ı canlandıran hayatı ile ilgili sorgulamalar artacak. Tarihi konulara tanıklık eden yapımda eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı canlandıracak olan karakterle ilgili olarak , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve film projesinde rol aldığı bilinen Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir.

Devrim Saltoğlu son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş'ı canlandırarak izleyici karşısına çıkan Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Devrim Saltoğlu, Ağır Roman'da sergilediği başarı ile V. Lions Tiyatro Ödülleri'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. İşte Devrim Saltoğlu hayatı hakkında merak edilenler…

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu hayatı, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş karakterini canlandıracak olması dolasıyla merak ediliyor. Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Devrim Saltaoğlu'un hayatı internet üzerinden araştırılacak.

DEVRİM SALTOĞLU HAYATI

Devrim Saltoğlu 30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da doğmuştur. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur.

Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurmuştur. " Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu vardır. Aşkyuvarlar" isimli bir de Roman çalışması vardır.

SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

V. Lions Tiyatro Ödülleri : "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" . Agır Roman (oyun) – 2005

ROL ALDIĞI TIYATRO OYUNLARI

Deli

Ağır Roman (oyun)

Şaşkın Aşıklar

Medya Medya Nereye

Misafir

Hâkimiyet-i Milliye Aşevi

Bir Kış masalı

Kulaktan Kulağa

Billur Köşk Masalı

Son

Lefty' i Beklerken

Yeşil Gece

Ah Şu Gençler

Kral Üşümesi

FİLMOGRAFİSİ

Bir Zamanlar Kıbrıs

Güvercin

Bedel

Yağmur: Kıyamet Çiçeği

Osmanlı'da Derin Devlet

Kızım Nerede

Korku

Kirli Oyunlar

İhanet

Kapadokya Düşleri

Goncakaranfil

Sıla

Keloğlan Kara Prens'e Karşı

Kayıt Dışı

Melekler Adası

Asmalı Konak - Hayat

Asmalı Konak

90-60-90

Üvey Baba 2000

Gonca Karanfil

Kapadokya Düşleri

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Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı Devrim Saltoğlu hayatı!
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