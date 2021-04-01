Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Rauf Denktaş’ı Devrim Saltoğlu hayatı!

Devrim Saltoğlu son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş'ı canlandırarak izleyici karşısına çıkan Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Devrim Saltoğlu, Ağır Roman'da sergilediği başarı ile V. Lions Tiyatro Ödülleri'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. İşte Devrim Saltoğlu hayatı hakkında merak edilenler…

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu hayatı, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş karakterini canlandıracak olması dolasıyla merak ediliyor. Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Devrim Saltaoğlu'un hayatı internet üzerinden araştırılacak.