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Haberler Medya Haberleri Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:59

bugün var mı, yok mu? ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan

Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı

ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen ve başrollerinde ile 'un yer aldığı bugün var mı yok mu sorusunun yanıtı, dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer almaması ve özel bölüm ile ekranlara gelecek olmasından dolayı ne zaman, neden yok gibi soruların yanıtları aranıyor. , yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Nisan ile diziye dair son gelişmeler!

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan ile Mahur Türel'in hayatının anlatıldığı, ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Ancak kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması , yeni bölüm ne zaman gibi soruların yanıtlarının aranmasına neden oldu. Bu bakımdan; yok mu? 5 Nisan ve ayrıntılar…

MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Maraşlı 12.son bölüm 29 Mart Pazartesi günü ekranlara geldi. Dizinin hayranları 13.yeni bölümü beklenirken ATV yayın akışında dizinin özel bölümü ile ekranlara geleceği yazıyor.

5 Nisan ATV yayın akışı ve detaylar şöyle;

Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı

MARAŞLI BU AKŞAM YOK MU?

Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan 'nın yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Maraşlı'nın özel bölümü yayın akışında yer aldı. Bu akşam Maraşlı özel bölümü izleyicilerle buluşacak.

Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı

MARAŞLI NEDEN YOK?

dizisi başrol oyuncularından , geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle dizi setine ara verildiği açıklandı. Bu nedenle dizinin özel bölümü bu akşam ekranlarda yer alacak. Dizinin yeni bölümünün ise önümüzdeki haftalarda ekrana geleceği öngörülüyor.

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Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? 'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz.

Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı

Mahur, Şirin'den 'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

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Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı
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