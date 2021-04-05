Maraşlı bugün var mı, yok mu? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve neden yok? 5 Nisan ATV yayın akışı

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı ile Mahur Türel'in hayatının anlatıldığı, ATV ekranlarına Pazartesi akşamları gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Ancak kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması Maraşlı neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi soruların yanıtlarının aranmasına neden oldu. Bu bakımdan; Maraşlı bugün var mı yok mu? 5 Nisan ATV yayın akışı ve ayrıntılar…
Maraşlı 12.son bölüm 29 Mart Pazartesi günü ekranlara geldi. Dizinin hayranları 13.yeni bölümü beklenirken ATV yayın akışında dizinin özel bölümü ile ekranlara geleceği yazıyor.
5 Nisan ATV yayın akışı ve detaylar şöyle;
MARAŞLI BU AKŞAM YOK MU?
Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı'nın yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Maraşlı'nın özel bölümü yayın akışında yer aldı. Bu akşam Maraşlı özel bölümü izleyicilerle buluşacak.
MARAŞLI NEDEN YOK?
Maraşlı dizisi başrol oyuncularından Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle dizi setine ara verildiği açıklandı. Bu nedenle dizinin özel bölümü bu akşam ekranlarda yer alacak. Dizinin yeni bölümünün ise önümüzdeki haftalarda ekrana geleceği öngörülüyor.
MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ
"Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"
İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz.
Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…