Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, EDHO, Hekimoğlu... 6 Nisan 2021 Reyting sonuçları birincisi hangisi?

TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Salı günlerinin iddialı yapımları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yepyeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 6 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atv'nin reyting rekorlarına imza atan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, uyarlama senaryosuyla dikkat çeken Hekimoğlu ve ilk bölümünden itibaren adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı dün akşam yeni bölümlerini ekranlara taşıdı. Bu kapsamda binlerce kişi 6 Nisan reyting sonuçları araştırmasına çıktı…