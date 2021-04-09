Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Devrim Yakut dizileri ve yaşı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun diğer kitaplarından uyarlanan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri son zamanların en çok konuşulan dizileri arasındaydı. Camdaki Kız da gündeme bomba gibi düştü. Tüm karakterleri araştırılan dizinin Gülcihan adlı karakteri de dikkat çekti. Televizyon izleyicileri "Camdaki Kız Gülcihan kimdir?" ve "Camdaki Kız Gülcihan gerçek adı nedir?" gibi sorulara cevap aradı. Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut dizileri ve yaşı merak edilen ünlüler arasına adını yazdırdı.

DEVRİM YAKUT KİMDİR? DEVRİM YAKUT DİZİLERİ

27 Mayıs 1968 doğumlu olan Devrim Yakut, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. Burada tiyatro kuramları ve oyunculuk eğitimi alan Yakut, şuan aynı fakültede Temel Oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyununda yer almıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir. 2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

DEVRİM YAKUT FİLMOGRAFİ

Annem Uyurken

Unutma Beni

Hisar Buselik

Yeniden Başla

Keşanlı Ali Destanı

Annem Uyurken

Kelebeğin Rüyası

Ben Onu Çok Sevdim

Düğün Dernek

Analı Oğullu

Anasının Oğlu

Yağmur: Kıyamet Çiçeği

Vicdan / 2013

Hom Ofis / 2014

8 Saniye / 2015

Bana Masal Anlatma / 2015

Çalsın Sazlar / 2015

Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice) / 2015

Thıgt Dress / 2016

Ekşi Elmalar / 2016

Cesur ve Güzel / 2016-17 [1]

Aile Arasında / 2017

Salur Kazan:Zoraki Kahraman / 2017

Hayat Sırları / 2017

Darısı Başımıza / 2018 (Zerrin)

Hareket Sekiz / 2019

Baba Parası / 2020

Şeref Bey / 2021

Camdaki Kız /2021-

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? / 2021