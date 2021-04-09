Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Devrim Yakut dizileri ve yaşı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun diğer kitaplarından uyarlanan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizileri son zamanların en çok konuşulan dizileri arasındaydı. Camdaki Kız da gündeme bomba gibi düştü. Tüm karakterleri araştırılan dizinin Gülcihan adlı karakteri de dikkat çekti. Televizyon izleyicileri "Camdaki Kız Gülcihan kimdir?" ve "Camdaki Kız Gülcihan gerçek adı nedir?" gibi sorulara cevap aradı. Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut dizileri ve yaşı merak edilen ünlüler arasına adını yazdırdı.
DEVRİM YAKUT KİMDİR? DEVRİM YAKUT DİZİLERİ
27 Mayıs 1968 doğumlu olan Devrim Yakut, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. Burada tiyatro kuramları ve oyunculuk eğitimi alan Yakut, şuan aynı fakültede Temel Oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyununda yer almıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir. 2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.
DEVRİM YAKUT FİLMOGRAFİ
Annem Uyurken
Unutma Beni
Hisar Buselik
Yeniden Başla
Keşanlı Ali Destanı
Annem Uyurken
Kelebeğin Rüyası
Ben Onu Çok Sevdim
Düğün Dernek
Analı Oğullu
Anasının Oğlu
Yağmur: Kıyamet Çiçeği
Vicdan / 2013
Hom Ofis / 2014
8 Saniye / 2015
Bana Masal Anlatma / 2015
Çalsın Sazlar / 2015
Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice) / 2015
Thıgt Dress / 2016
Ekşi Elmalar / 2016
Cesur ve Güzel / 2016-17 [1]
Aile Arasında / 2017
Salur Kazan:Zoraki Kahraman / 2017
Hayat Sırları / 2017
Darısı Başımıza / 2018 (Zerrin)
Hareket Sekiz / 2019
Baba Parası / 2020
Şeref Bey / 2021
Camdaki Kız /2021-
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? / 2021