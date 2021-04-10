Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde tüm gemiler yakılıyor!

Show Tv'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Yıldız'ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe vermiştir. Ama kızlar buna izin vermezler. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman ve detayları!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız'ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe vermiştir. Ama kızlar buna izin vermezler.

Babalarının bir anlık öfkeyle her şeyi kül etmesine göz yummayacaklardır. Ne ki, Kuzey'in yangınını söndürmek, evdekini söndürmek kadar kolay olmayacaktır. Çünki Yıldız'ın ne acısı dinecek gibidir ne de öfkesi. Bebeğinden ayrı kaldığı her an içi daha da kabarmakta, Kuzey'e daha da bilenmektedir.

Ama Kuzey de pes etmeyecektir. Yıldız'ın içindeki yangını söndürmeye, onu iyileştirmeye kararlıdır. Hem biricik aşkı, hem de bebeği için yapamayacağı şey yoktur. Kuzey, sonunda hep birlikte mutlu olmaya yemin etmiştir ve yemininden dönmeye asla niyeti yoktur. Yıldızla olan aşkı nasıl bir mucizeyse, birlikte hayat verdikleri Güney de öyle bir mucizedir. Kuzey, o mucizeye dokunabilmeleri için her şeyi yapacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59 . Bölüm (10 Nisan 2021 Cumartesi) Büyük aşkta büyük şok...