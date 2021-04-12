Maraşlı 13.bölüm fragmanı izle! Maraşlı yeni bölümde duygusal anlar yaşanacak!

Merakla beklenen Maraşlı 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelecek ve aralarında büyük hesaplaşma yaşanacak. Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur ise Maraşlı'nın elinin kana bulanmasından oldukça rahatsız olurken Maraşlı bunu kendisi için yaptığını ifade edecek. İkili arasında duygusal anlar yaşanırken Maraşlı yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak..

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sana zarar verdiler, benim canımı yaktırlar! Ne yapsaydım..."

Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?