iCloud şifremi unuttum ne yapmalıyım? iPhone ve iPad kullanıcıları için iCloud şifre sıfırlama, değiştirme işlemleri

İphone kullanıcılarının telefonlarını aktif olarak kullanabilmesi için öncelikle bir iCloud hesabı oluşturması zorunludur. Bu hesap üzerinde bütün bilgilerin saklanacağı için şifre ve güvenlik sorularının unutulmaması büyük önem taşır. Birçok kullanıcı iCloud şifremi unuttum diyerek Apple müşteri hizmetlerine sorular yöneltir. Bu noktada iCloud şifre yenileme diğer bir adıyla değişirme için yapacağı işlemleri bu başlık altında derledik. İCloud İphone hesabı şifre yenileme değiştirme için izleyeceğiniz adımları en ayrıntılı şekilde aşağıdan öğrenebilirsiniz.

İCLOUD ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

İcloud şifresini unutanlar kara kara düşünürken bu durum karşısında izleyeceği adımları da araştırmaktadır. Telefondaki fotoğraf, video gibi tüm verilerin saklandığı bu hesap kullanıcılar için büyük önem taşır. Şifresini unutan kişiler Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden 'şifremi unuttum' penceresinden yeni bir parola belirlemek için harekete geçebilirler. İcloud şifre yenileme işlemini başarıyla gerçekleştirmek için ise sizden bazı bilgileri doğru olarak doldurmanız istenecektir.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda iCloud şifre yenilemek için;

Ayarlar'a gidin.

Parola ve Güvenlik

Parolayı Değiştir'e tıklayın.

iCloud'a giriş yaptıysanız ve bir parola etkinleştirdiyseniz aygıtınızın parolasını girmeniz istenir.

Parolanızı güncellemek için ekrandaki adımları izleyin.

iCloud Şifre Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Adresine gidin. (www.icloud.com)

Karşınıza gelen pencerede 'şifremi unuttum' tıklayın.

iCloud hesabınızın mailini yazın.

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