Instagram e posta değiştirme işlemleri - @user-instagram.com nedir, mail adresi değiştirme işlemi nasıl yapılır?

'İnstagram e-posta nasıl değiştirilir' sorusu, son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Özellikle hesabını donduranlar, İnstagram giriş yapmadan e-posta değiştirme işleminin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Ancak, İnstagram e-posta değiştirme işlemi için mevcut hesaba erişiminizin olması gerekiyor. Daha önce Instagram'a kaydolurken kullandığınız e-posta adresine erişiminizi kaybettiyseniz veya kullanmak istediğiniz yeni bir e-posta adresiniz olsun, e-posta adresinizi web Instagram veya fotoğraf paylaşım uygulaması üzerinden güncelleyebilirsiniz.

Her ikisini de nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

UYGULAMAYI KULLANARAK INSTAGRAM'DA E-POSTANIZI DEĞİŞTİRME

1. Uygulamayı açmak için iPhone veya Android ana ekranınızdaki Instagram simgesine dokunun.

2. Profil sayfanıza gitmek için ana ekranınızın altında çalışan menünün sağ alt köşesindeki profil simgenize dokunun.

3. Ekranın üst kısmındaki "Profili Düzenle" ye dokunun.

4. "E-posta" alanında, listelenen e-posta adresini tıklayın ve sonraki ekranda kullanmak istediğiniz yeni adresi girin. Metin kutusunu temizlemek için sağ taraftaki küçük gri "X" işaretini tıklayın.

5. Değişikliklerinizi uygulamak için sağ üst köşedeki "Bitti" yi tıklayın.

INSTAGRAM WEB'İ KULLANARAK INSTAGRAM'DAKİ E-POSTANIZI DEĞİŞTİRME

1. Instagram.com adresini ziyaret edin ve Mac veya PC'nizde kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

2. Profil sayfanıza götürmek için ekranın sağ tarafındaki kullanıcı adınızı tıklayın.

3. "Profili Düzenle" düğmesini tıklayın.

4. "E-posta" alanında, şu anda listelenen e-posta adresini silin ve yeni e-posta adresinizi girin.

5. Değişikliklerinizi kaydetmek için ekranın altındaki "Gönder" i tıklayın.

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