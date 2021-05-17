Hotmail giriş nasıl yapılır? hotmail.com giriş (sign in) işlemi

Kurulmasından bu zamana kadar pek çok kullanıcıya ulaşan bu platform günümüzde kullanılan en önemli iletişim ağlarından bir tanesi haline gelmiştir. Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerde ciddi bir kullanıcı sayısına sahiptir. Her geçen gün kullanıcı sayısı ile birlikte olarak özelliklerini de arttıran Hotmail, iletişimi çokça kolaylaştırır. Özellikle yeni dönemle beraber birçok yeni kullanıcıya hitap eden Hotmail'e giriş işlemleri ise merak edilen konular arasındadır. Hotmail hesabı olan ve giriş yapmak isteyen kullanıcılar için ilgili bilgileri yazımızda derledik.

HOTMAİL GİRİŞ

Hotmail.com sitesine giriş (sign in) yapılabilmesi için öncelikle bir Hotmail hesabı edinmek gereklidir. Eğer bir Hotmail hesabınız yoksa Hotmail.com adresine giriş yapılmalı ve sonrasında "hesap oluştur" butonuna tıklayıp karşınıza çıkan formu eksiksiz bir şekilde doldurarak bir Hotmail hesabı elde edebilirsiniz.

Hotmail hesabınızı kullanın ya da kullanmayın, daha önce bir Hotmail hesabınız var ise Hotmail.com dan hesabınızı açabilirsiniz (sign in yapabilirsiniz). Bu işlemi şu adımları izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz:

Kayıtlı olan e- posta ve şifreniz bulunmakta ise ilk olarak mail.live.com ya da Hotmail.com adresine giriniz.

Karşınıza çıkmış olan boşluklardaki istenen bilgileri yani e- posta ve şifre kısımlarını doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz.

İstenilen bilgileri doldurduktan sonra hesap aç butonuna tıklatınız.

Bu işlemleri doğru ve eksiksiz yaptığınız zaman Hotmail.com giriş (sign in) işlemi başarı ile gerçekleşmiş olacaktır. Bu yönergeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde girdiyseniz eğer hesap aç kısmına tıkladığınız zaman doğrudan gelen kutusuna yönlendirilmiş olacaksınız.