Masumlar Apartmanı son bölüm izle TRT1'de! Masumlar Apartmanı son bölümde Esat, Gülben’e büyük bir sürpriz planlıyor





MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.