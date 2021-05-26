Masumlar Apartmanı son bölüm izle TRT1'de! Masumlar Apartmanı son bölümde Esat, Gülben’e büyük bir sürpriz planlıyor

Masumlar Apartmanı 35. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özetten detaylar şöyle;
Aşağıdaki link vasıtasıyla Masumlar Apartmanı 35. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.
İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar.
Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.