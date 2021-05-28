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Giriş Tarihi: 28.5.2021 16:31

sezon finali yaklaşırken Ezgi ve Cemal pusuya düşüyor! Yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar sezon finali yaklaşırken Ezgi ve Cemal pusuya düşüyor! Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni bölüm merakla bekleniyor. Uzun yıllar televizyonda yayınlanan dizinin sezon finali yapacağı tarih sosyal medyanda geniş yer buldu. Dizinin fenomen takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak ederken ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölümde Ezgi ve Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Peki Arka Sokaklar sezon finali mi yapıyor, ne zaman?

Bu akşam ekrana gelecek olan Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh gibi oyuncuların rol aldığı dizide bu hafta Ezgi ve Cemal çapraz ateşin ortasında savunmasız kalıyorlar. Dizinin fenomen takipçileri ise Arka Sokaklar'ın sezon finali iddialarının doğru olup olmadığını sorguluyor. Peki Arka Sokaklar sezon finali mi yapıyor, ne zaman?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 591. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Ezgi ve Cemal çapraz ateşin ortasında savunmasız kalıyorlar!

Ezgi ve Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Onların konuşmasını ise, Başak duyuyor. Ali ise, aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar, 18 Haziran'da 594. bölümle sezon finali yapacak.

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Arka Sokaklar sezon finali yaklaşırken Ezgi ve Cemal pusuya düşüyor! Yeni bölümde neler olacak?
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