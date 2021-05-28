Arka Sokaklar sezon finali yaklaşırken Ezgi ve Cemal pusuya düşüyor! Yeni bölümde neler olacak?

Bu akşam ekrana gelecek olan Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh gibi oyuncuların rol aldığı dizide bu hafta Ezgi ve Cemal çapraz ateşin ortasında savunmasız kalıyorlar. Dizinin fenomen takipçileri ise Arka Sokaklar'ın sezon finali iddialarının doğru olup olmadığını sorguluyor. Peki Arka Sokaklar sezon finali mi yapıyor, ne zaman?
Arka Sokaklar 591. Bölüm 2. Fragmanı yayında!
Ezgi ve Cemal çapraz ateşin ortasında savunmasız kalıyorlar!
Ezgi ve Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Onların konuşmasını ise, Başak duyuyor. Ali ise, aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor.
Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar, 18 Haziran'da 594. bölümle sezon finali yapacak.