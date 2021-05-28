Arka Sokaklar sezon finali yaklaşırken Ezgi ve Cemal pusuya düşüyor! Yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 591. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Ezgi ve Cemal çapraz ateşin ortasında savunmasız kalıyorlar!

Ezgi ve Cemal pusuya düşürülüyor. Çapraz ateşin ortasında kalan polislerimiz canhıraş bir şekilde çatışıyor. Bu sırada Ezgi vuruluyor. Aycan, Engin ve Başak'ın evine yerleştirdiği bakıcıya emirlerini veriyor. Onların konuşmasını ise, Başak duyuyor. Ali ise, aldığı korona ilaçlarının etkisiyle Pınar'a fiziki şiddet uyguluyor. Bunu duyan Rıza Baba, onu evden kovuyor. Savcı Faruk, Giray Pamiroğlu Dosyasını tekrardan açıyor. Zeliş'i ifade için savcılığa çağırıyor.