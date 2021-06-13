Facebook hesap silme - Facebook hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

2010 yılına kadar dünyanın en çok kullanılan sosyal platform olan Facebook farklı uygulamalar ile daha az rağbet görmeye başlamıştır. Facebook fotoğraf, video, metin paylaşımlarının yanı sıra mesajlaşma özelliğine sahip Messenger uygulamasıyla kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapsa da son dönemlerde veri paylaşımı gündemi ile kişileri hesaplarını silme ve kapatmaya yönlendirmiştir.

FACEBOOK HESAP SİLME

Facebook uygulamasında hesabı dondurma ya da askıya almayı yeterli görmeyen kişiler hesaplarını silmek isteyebilir. Facebook hesap kapatma sürecinde kullanıcılar şu aşamaları takip edebilir.

Facebook hesabına giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst kısmındaki aşağıya bakan ok yönüne tıklayın.

Ardından Gizlilik ve Ayarlar sekmesi üzerinden Ayarlar butonuna basın.

Bu sayfanın sol kısmında yer alan Facebook Bilgileri üzerine gelin ve Dondurma ve Silme tuşuna basın.

Burada hesabı silmek için Hesabı Kalıcı olarak Sil üzerinden Hesabı Sil'e basın.

Bu sekmede sizden istenen şifrenizi girerek Facebook hesabı kalıcı olarak silme işlemini tamamlayın.

FACEBOOK'U SİLİNCE MESSENGER'DA SİLİNİR Mİ?

Facebook uygulaması ve Messenger uygulaması birbiri ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden Facebook hesabınızı kalıcı olarak sildiğinizde Messenger uygulaması da aktifliğini kaybedecektir. Eğer Messenger uygulamasını kullanmaya devam etmek isterseniz hesabınızı kapatmak yerine dondurmayı tercih edebilirsiniz.

CEP TELEFONUNDAN FACEBOOK HESABI NASIL KAPATILIR?

Cep telefonu üzerinden Facebook hesabını kapatmak bilgisayardan kapatmak ile aynı adımları taşır. Uygulamada sol tarafta yer alan gizlilik ve ayarlar sekmesinden Hesabı Sil'e tıklayarak uygulamayı kapatabilirsiniz.

FACEBOOK HESABI 14 GÜN BEKLEMEDEN SİLME

Facebook hesabınızı silmeye kara verdiğinizde Facebook uygulaması size 14 gün bekleme süresi verir. Bu 14 gün içerisinde hesaba giriş yapmadığınız takdirde hesabınız kapatılacaktır. 14 gün beklemeden Facebook'u kapatma işlemi ise mümkün değildir.