PUBG hesap silme - PUBG hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır?

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG, çevrimiçi olarak oynanan ve arkadaşlarınızla aynı anda oynayabileceğiniz bir oyundur. İlk olarak bilgisayar üzerinden oynanabilen PUBG oyunu kısa sürede mobile de taşınarak daha fazla kişiye ulaşmıştır. Kişilerin oyun bağımlılığı ile uzun saatler oynamasına neden olan PUBG hesap silme hakkındaki tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor.
PUBG HESAP SİLME
Eğer PUBG oyununu Steam üzerinden aldıysanız silme işlemini yapamazsınız. Bunun sebebi ise Steam üzerinden tüm hesap bağlantısının yapılmasıdır. Burada Steam bağlantılı hesabı silmek için Steam üzerinden işlemleri gerçekleştirmelisiniz.
PUBG HESABI KALICI OLARAK SİLME
PUBG MOBİLE FACEBOOK HESABI NASIL KAPATILIR?
PUBG MOBİLE NASIL SIFIRLANIR?
PUBG mobile üzerinden ayarların sıfırlanması ile oyuncular oyun içerisinde kendilerine uygun olarak özelleştirme yapabilirler. Burada oyuncular kendilerine uygun olamayan özel ayarları sıfırlamak için Ayarlar sekmesinden Grafik bölümüne girerek Ekranı Sıfırla'dan işlemleri yapabilirsiniz. Sıfırlama ayarları PUBG'de şu şekildedir:
Araç ayarlarını sıfırlama: Ayarlar sekmesinden Araç kısmına gelerek, 1 buton kontrolleri üzerinden sıfırlama yapabilirsiniz.
Toplama ayarlarını sıfırlama: Ayarlar sekmesinden Toplama bölümüne gelerek, Varsayılanlar kısmında değişiklikleri yapabilirsiniz.
Dil ayarlarını sıfırlama: Ayarlar sekmesi üzerinden Dil'e gelerek dil ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.
Hassasiyet ayarlarını sıfırlama: Burada Hassasiyet kısmına gelerek orta ayarı seçin. Kamera hassasiyetini ise yüzde 100 olarak düzenleyin.
PUBG HESAP SİLME GOOGLE
PUBG HESAP SİLME GAME CENTER
Game Center, İOS uygulaması üzerinden oyun depolama alanıdır. Game Center'dan PUBG hesabınızı silmek için hesap bölümünden Sil butonuna tıklayarak oyunu kaldırabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra Game Center uygulamasından PUBG hakkında herhangi bir bildirim almayacaksınız. Bunun yanı sıra PUBG Guest denilen misafir hesapla girişlerde de hesap silmeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Telefondan pubg guest hesap silme için ayarlar sekmesine gelin. Genel ayarlar üzerinden sol alt kısımda yer alan çıkış yap seçeneğine tıklayarak misafir PUBG hesabınızdan çıkarak silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.