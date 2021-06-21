Outlook, Microsoft tarafından kurulmuş ve farklı hizmetler sağlayan bir platformdur. Sadece mail iletişimi için kullanılmayan Outlook iş planlama ve organizasyon süreçlerinde de kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ancak farklı iletişim platformlarının kurulması ile Outlook'un kullanımı eskiye kıyasla daha azalmıştır. Bu da kullanıcıları Outlook hesaplarını kapatmaya yöneltmeye başlamıştır. İşte Outlook hesabı silme işlemi için tüm detaylar…
OUTLOOK HESAP SİLME
Outlook hesabını silmek isteyen kullanıcıların aynı zamanda Microsoft hesaplarının da kapanması gerektiğini bilmesi gerekir. Bu doğrultuda Outlook hesabı silmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:
E-POSTA HESABINI OUTLOOK'TAN KALDIRMA
Outlook hesabınızdan e-postanızı kaldırdığınız zaman e-postanız çalışmaya devam eder. Bu yüzden E-posta hesabını Outlook'tan silme işlemi için ana sayfanın sol üst köşesinde yer alan hesap ayarlarına girmelisiniz. Seçin sekmesi üzerinden kaldırmak istediğiniz e-posta hesabına tıklayarak kaldırma işlemini tamamlayın. Ardından Outlook tarafından son onay ve doğrulama iletisini kabul edin. E-postanız güvenilir bir şekilde Outlook hesabınızdan kaldırılacaktır.
OUTLOOK HESABI SİLİNİNCE NE OLUR?
Outlook hesabının tamamen kapatılması durumunda bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalırsınız. Var olan abonelikleriniz, yapılan planlamalar, takvim ve kişi listeniz bu işlemin ardından kalıcı olarak silinecektir. Bu sorunları yaşamamak için Outlook hesabınızda yer alan doküman, veri ve kişi listelerinizi farklı dosyalar üzerinden yedekleyerek ileride yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.