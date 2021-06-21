Outlook, Microsoft tarafından kurulmuş ve farklı hizmetler sağlayan bir platformdur. Sadece mail iletişimi için kullanılmayan Outlook iş planlama ve organizasyon süreçlerinde de kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ancak farklı iletişim platformlarının kurulması ile Outlook'un kullanımı eskiye kıyasla daha azalmıştır. Bu da kullanıcıları Outlook hesaplarını kapatmaya yöneltmeye başlamıştır. İşte Outlook hesabı silme işlemi için tüm detaylar…

OUTLOOK HESAP SİLME

Outlook hesabını silmek isteyen kullanıcıların aynı zamanda Microsoft hesaplarının da kapanması gerektiğini bilmesi gerekir. Bu doğrultuda Outlook hesabı silmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Kullanıcı adı ve şifreniz ile platforma giriş yapın. Burada size gönderilmesi gereken kod iin mail adresi ya da telefon numaranızı girin.

Gelen kod ile doğrulamayı gerçekleştirin.

Giriş yapıldıktan sonra Ayarlar'a girin. Burada yer alan "Microsoft hesabınızı kapatma veya silme" butonuna tıklayın.

Hesap silme nedenlerinizi belirteceğiniz seçeneklerden birini seçerek İleri tuşuyla işleme devam edin ve şartlar ve koşullar metnini okuyarak kabul edin. Son aşamada da Hesabı kapatılmak üzere işaretle tuşuna basarak işlemi tamamlayın.

Tüm bu adımların ardından Outlook tarafından hesabınızın tamamen kapatılacağı tarih verilecek. Bu tarihler arasında hesaba giriş yapmayacağınızı kabul ediyorsanız Bitti tuşuna basarak hesabınızı kapatın.

E-POSTA HESABINI OUTLOOK'TAN KALDIRMA

Outlook hesabınızdan e-postanızı kaldırdığınız zaman e-postanız çalışmaya devam eder. Bu yüzden E-posta hesabını Outlook'tan silme işlemi için ana sayfanın sol üst köşesinde yer alan hesap ayarlarına girmelisiniz. Seçin sekmesi üzerinden kaldırmak istediğiniz e-posta hesabına tıklayarak kaldırma işlemini tamamlayın. Ardından Outlook tarafından son onay ve doğrulama iletisini kabul edin. E-postanız güvenilir bir şekilde Outlook hesabınızdan kaldırılacaktır.

OUTLOOK HESABI SİLİNİNCE NE OLUR?

Outlook hesabının tamamen kapatılması durumunda bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalırsınız. Var olan abonelikleriniz, yapılan planlamalar, takvim ve kişi listeniz bu işlemin ardından kalıcı olarak silinecektir. Bu sorunları yaşamamak için Outlook hesabınızda yer alan doküman, veri ve kişi listelerinizi farklı dosyalar üzerinden yedekleyerek ileride yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.