En çok oynanan offline ve online bilgisayar oyunları nelerdir? En iyi PC bilgisayar oyunları 2021!

Bilgisayar oyunları dünyanın dört bir yanına adını duyurmuştur. Çok sevilmektedir ve bağımlılık yapmaktadır. Zaten dünya genelinde milyonlarca oyuncu varken Pandemi süresinde bu oyunculara birçok yeni oyuncu da eklenmiştir. Bilgisayar oyununa başlayan kişilerin ilk araştırdıkları şey ise kaliteli oyunlardır. Kimse güzel olmayan oyunlar oynamak istemez. Bundan dolayı da kendilerine uygun oyunları araştırırlar. Oyunlar hem indirilerek hem online hem de offline olarak oynanabilir. Ancak bu oyunların neler olduğunu bulmak önemlidir. Peki online oynanan oyunlar nelerdir? Offline oyunlar nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...
En Çok Oynanan Oyunlar
Bilgisayar oyunlarının bağımlılık yaptıran bir etkisi vardır. Bu oyunları oynamaya başlayan kişiler bazen saatlerde bilgisayar başından kalkmazlar. Bunun sebebi de oyunun güzel olmasından kaynaklıdır. Oyun güzel olmazsa kimse o kadar saat bilgisayar başında kalamaz. En çok sevilen oyunları oynayan kişilerin uzun süre oyun oynaması sağlıksız olsa da çok görülen bir durumdur. Çocuklar ve gençler özellikle son dönemlerde bu oyunlara daha fazla bağlanmışlardır. Covid-19 salgını dolayısıyla evlerine kapanan herkes yapacak iş bulamayacak PC oyunları oynamaya başlamışlardır. Zaten PC oyunları da bağımlılık yaptığı için bu oyunlardan vazgeçememişlerdir. Saatler boyu bilgisayar başında oyun oynayan insan sayısı Pandemi nedeniyle neredeyse 2 katı bir artış göstermiştir. Piyasada olan ve çok sevilen oyunlardan bazıları ise şunlardır:
Online PC Oyunları
PC Oyunları çok ünlüdür. Neredeyse her gencin oynadığı bilinmektedir. Oldukça sevilen PC oyunlarının çeşitleri vardır. Genellikle oyunlar PC ye indirilir ve o şekilde oynanır. Ancak bazı kişilerin PC ye oyun indirme olanakları olmayabilir. Bu gibi durumlarda da online oyunlar oynarlar. Oyunu indirememelerinin sebebi oyunu indirecek yeterli depolama alanı olmamasından olabilir. Ya da oyuncunun istediği oyunun sistem gereksinimleri ile bilgisayarın donanım özellikleri uyuşmayabilir. Online oyunlar da en az indirilen oyunlar kadar eğlencelidir. Aynı zamanda indirilen oyunların internet olmadan oynanmayanlarına da online oyunlar denmektedir. Çok sevilen online oyunlardan bazıları şunlardır:
Offline PC Oyunları
Bilgisayar oyunlarının ünü çok yüksektir. Bilgisayar oyunları kavramını duymayan neredeyse hiç kimse kalmamıştır. Oldukça ünlü olan bu bilgisayar oyunlarının sayısı sayılamayacak kadar fazladır. Pek çok çeşidi bulunan oyunların arasından en iyilerini bulmak ise bir hayli zordur. Ancak bu yazımızda en iyi oyunlara yer vererek oyunculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok sevilen Bilgisayar Oyunları farklı çeşitlerde oynanabilir. İnternete sürekli erişimi olmayan ancak oyun oynamayı çok seven kişiler offline oyunları araştırırlar. Offline oyun sayısı online oyun sayısı kadar fazla değildir. Ancak yine de pek çok offline oyun vardır. Offline oyunlar internet üzerinde de çok fazla araştırılmaktadır. Çok sevilen ve önerilen offline oyunlardan bazıları ise şunlardır: