En çok oynanan offline ve online bilgisayar oyunları nelerdir? En iyi PC bilgisayar oyunları 2021!

Bilgisayar oyunları dünyanın dört bir yanına adını duyurmuştur. Çok sevilmektedir ve bağımlılık yapmaktadır. Zaten dünya genelinde milyonlarca oyuncu varken Pandemi süresinde bu oyunculara birçok yeni oyuncu da eklenmiştir. Bilgisayar oyununa başlayan kişilerin ilk araştırdıkları şey ise kaliteli oyunlardır. Kimse güzel olmayan oyunlar oynamak istemez. Bundan dolayı da kendilerine uygun oyunları araştırırlar. Oyunlar hem indirilerek hem online hem de offline olarak oynanabilir. Ancak bu oyunların neler olduğunu bulmak önemlidir. Peki online oynanan oyunlar nelerdir? Offline oyunlar nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

En Çok Oynanan Oyunlar

Bilgisayar oyunlarının bağımlılık yaptıran bir etkisi vardır. Bu oyunları oynamaya başlayan kişiler bazen saatlerde bilgisayar başından kalkmazlar. Bunun sebebi de oyunun güzel olmasından kaynaklıdır. Oyun güzel olmazsa kimse o kadar saat bilgisayar başında kalamaz. En çok sevilen oyunları oynayan kişilerin uzun süre oyun oynaması sağlıksız olsa da çok görülen bir durumdur. Çocuklar ve gençler özellikle son dönemlerde bu oyunlara daha fazla bağlanmışlardır. Covid-19 salgını dolayısıyla evlerine kapanan herkes yapacak iş bulamayacak PC oyunları oynamaya başlamışlardır. Zaten PC oyunları da bağımlılık yaptığı için bu oyunlardan vazgeçememişlerdir. Saatler boyu bilgisayar başında oyun oynayan insan sayısı Pandemi nedeniyle neredeyse 2 katı bir artış göstermiştir. Piyasada olan ve çok sevilen oyunlardan bazıları ise şunlardır:

League of Legends

Fortnite

FIFA 20

PES 2020

NBA 2K20

Football Manager 2020

WWE 2K20

GTA 5 Roleolay Sunucuları

PUBG

Apex Legends

Voalorant

Counter - Strike : Global Offensive

Call of Duty

Resident Evil 3 Remake

Final Fantasy XIV : Shadowbringers

Assassin's Creed : Odyssey

Metro Exodus

Resident Evil 2 Remake

Wolfensteis : Youngblood

Doom Eternal

Half – Life Alyx

Sekiro : Shadows Die Twice

Online PC Oyunları

PC Oyunları çok ünlüdür. Neredeyse her gencin oynadığı bilinmektedir. Oldukça sevilen PC oyunlarının çeşitleri vardır. Genellikle oyunlar PC ye indirilir ve o şekilde oynanır. Ancak bazı kişilerin PC ye oyun indirme olanakları olmayabilir. Bu gibi durumlarda da online oyunlar oynarlar. Oyunu indirememelerinin sebebi oyunu indirecek yeterli depolama alanı olmamasından olabilir. Ya da oyuncunun istediği oyunun sistem gereksinimleri ile bilgisayarın donanım özellikleri uyuşmayabilir. Online oyunlar da en az indirilen oyunlar kadar eğlencelidir. Aynı zamanda indirilen oyunların internet olmadan oynanmayanlarına da online oyunlar denmektedir. Çok sevilen online oyunlardan bazıları şunlardır:

League of Legends

Fortnite

Rainbow Six Siege

PUBG

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Valorant

Counter – Strike : Global Offensive

Legends of Runterra

CS GO : Danger Zone

Hearthstone

Overwatch

GTA 5

Red Dead Redemption

Offline PC Oyunları

Bilgisayar oyunlarının ünü çok yüksektir. Bilgisayar oyunları kavramını duymayan neredeyse hiç kimse kalmamıştır. Oldukça ünlü olan bu bilgisayar oyunlarının sayısı sayılamayacak kadar fazladır. Pek çok çeşidi bulunan oyunların arasından en iyilerini bulmak ise bir hayli zordur. Ancak bu yazımızda en iyi oyunlara yer vererek oyunculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok sevilen Bilgisayar Oyunları farklı çeşitlerde oynanabilir. İnternete sürekli erişimi olmayan ancak oyun oynamayı çok seven kişiler offline oyunları araştırırlar. Offline oyun sayısı online oyun sayısı kadar fazla değildir. Ancak yine de pek çok offline oyun vardır. Offline oyunlar internet üzerinde de çok fazla araştırılmaktadır. Çok sevilen ve önerilen offline oyunlardan bazıları ise şunlardır:

Cyberpunk 2077

Assassins Creed Odyssey

Metro 2033

Control

PAYDAY

The Witcher 2

Torchlight

Gothic 1 – 2

Risen

Morrowind

Krater

Darksiders

Dragon Age

Divinty 2

The Worlds 2

En iyi strateji oyunları: PC bilgisayar ve mobil (Android-iOS) için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları nelerdir?