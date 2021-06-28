İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu İlhan Şen yaşı ve hayatı!

Bulgaristan doğumlu olan ünlü oyuncu İlhan Şen son dönemde yer aldığı dizilerle araştırma konusu haline gelmeye başladı. Yakışıklı oyuncuyla ilgili olarak İlhan Şen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları yanıt aramaya başladı. Şimdilerde ünlü isim Aşk, Mantık, İntikam isimli dizide başrol karakterine hayat veriyor. İşte ünlü oyuncu İlhan Şen yaşı, hayatı ve hakkında merak edilenler…

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist olan Şen, En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

Rol aldığı projeler:

2021 – Seni Çok Bekledim (Erol Eren)

2019 – #EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)