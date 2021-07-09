ATV ekranlarına 9 Temmuz akşamı gelecek olan Dumbo filmi merakla bekleniyor. 2019 yılı yapımı film; macera, fantastik ve aile türlerindedir. Max Medici'nin sahibi olduğu sirkte herkes hamile filin doğuracağı minik bebeği beklemektedir ancak doğum gerçekleştiğinde ise hiçbir şey beklendiği gibi çıkmaz. Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi oyuncuları kimler?
Max Medici'nin sahibi olduğu sirkte herkes hamile filin doğuracağı minik bebeği beklemektedir. Ancak doğum gerçekleştiğinde hiçbir şey beklendiği gibi çıkmaz. Bebek fil Dumbo'nun kulakları olması gerekenden kat kat daha büyüktür. Sirk sahibi onu aşağılar ve annesini geri gönderir. Ancak bakıcılarının, Dumbo'nun büyük kulakları sayesinde uçabilen bir fil olduğunu keşfetmesiyle sirk büyük bir ilgi toplar ve muhteşem bir gelişme kaydeder.
Yapım Yılı : 2019
Yönetmen : Tim Burton
Tür : Aile, Fantastik, Macera
Oyuncular : Eva Green, Colin Farrel, Michael Keaton