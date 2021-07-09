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Giriş Tarihi: 9.7.2021 14:19

Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi oyuncuları kimler?

Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi oyuncuları kimler?

9 Temmuz Cuma günü ATV ekranlarına gelecek olan Dumbo filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. 2019 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Aile, fantastik ve macera türlerinde olan film, televizyon ekranlarına ilk kez gelecek. Peki, Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına 9 Temmuz akşamı gelecek olan Dumbo filmi merakla bekleniyor. 2019 yılı yapımı film; macera, fantastik ve aile türlerindedir. Max Medici'nin sahibi olduğu sirkte herkes hamile filin doğuracağı minik bebeği beklemektedir ancak doğum gerçekleştiğinde ise hiçbir şey beklendiği gibi çıkmaz. Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi oyuncuları kimler?

DUMBO FİLMİ KONUSU

Max Medici'nin sahibi olduğu sirkte herkes hamile filin doğuracağı minik bebeği beklemektedir. Ancak doğum gerçekleştiğinde hiçbir şey beklendiği gibi çıkmaz. Bebek fil Dumbo'nun kulakları olması gerekenden kat kat daha büyüktür. Sirk sahibi onu aşağılar ve annesini geri gönderir. Ancak bakıcılarının, Dumbo'nun büyük kulakları sayesinde uçabilen bir fil olduğunu keşfetmesiyle sirk büyük bir ilgi toplar ve muhteşem bir gelişme kaydeder.

DUMBO FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Tim Burton

Tür : Aile, Fantastik, Macera

Oyuncular : Eva Green, Colin Farrel, Michael Keaton

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Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi oyuncuları kimler?
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