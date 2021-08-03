ADA MASALI İZLE

Türk yapımı komedi, romantik ve drama türünde Star TV'de yayınlanan Ada Masalı son bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Ada Masalı son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor.

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/6-bolum

ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE!

Ada Masalı 7.bölüm tamamı izle seçeneği dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından haberimizde yer alacaktır…

ADA MASALI 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran'ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam "Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol" der. Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur! Poyraz'ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik'ten duyduklarını Poyraz'a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar.