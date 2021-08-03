Ada Masalı yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Salı akşamları yayınlanan dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur… Heyecan dolu sahneleri yansıtan dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Ada Masalı izle araştırması yapmaya başladı. İşte, Star TV ile canlı yayınlanan Ada Masalı son bölüm izle linki ve bu hafta yaşananlar
ADA MASALI İZLE
Türk yapımı komedi, romantik ve drama türünde Star TV'de yayınlanan Ada Masalı son bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Ada Masalı son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor.
https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/6-bolum
ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE!
Ada Masalı 7.bölüm tamamı izle seçeneği dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından haberimizde yer alacaktır…
ADA MASALI 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran'ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam "Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol" der. Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur! Poyraz'ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik'ten duyduklarını Poyraz'a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar.
Selma ve Zeynep'in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır. Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunun anlaşılmasıdır. Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur…